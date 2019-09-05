بوتين يعد بتبادل مكثف للسجناء والأسرى مع سلطات كييف

أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين الخميس عن تبادل "مكثف" للسجناء والأسرى مع سلطات كييف في "تاريخ يعلن قريبا"، ما قد يشمل السينمائي الاوكراني السجين في روسيا أوليغ سينتسوف ويؤدي الى تراجع التوتر بين البلدين.

وتحدث بوتين للمرة الأولى عن هذه القضية التي أثارت الكثير من التكهنات منذ عدة أسابيع وبدا أنها محل تفاوض منذ أمد بعيد بين موسكو وكييف.

وقال الرئيس الروسي خلال المنتدى الاقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، "نقترب من الانتهاء من المفاوضات" مضيفا "أن التبادل سيكون مكثفا" وتاريخه "سيعرف قريبا".

وبين الأسماء التي تثار بانتظام في صفقة تبادل السجناء والمحتجزين المخرج أوليغ سينتسوف الذي حكم عليه بالسجن عشرين عاما بتهمة الارهاب وأيضا 24 عنصرا من البحرية الاوكرانية معتقلين في روسيا منذ احتجاز روسيا ثلاث سفن أوكرانية قبالة القرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

متظاهرون مشاركون في احتجاج للمطالبة بإطلاق سراح المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف في براغ رويترز

وفي أوكرانيا يعتقل الصحافي كيريلو فيشنسكي الذي تمت محاكمته في كييف بتهمة "الخيانة العظمى" ومنح السراح المشروط الأسبوع الماضي في ما شكل مفاجأة ويتوقع أن يسلم الى روسيا.

وتابع بوتين "سنشهد عملية تطبيع كاملة لعلاقاتنا، هذا أمر لا مفر منه" مشيرا إلى صعوبات التفاهم مع كييف حول الأسماء التي سيتم الإفراج عنها، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقبل دقائق من تصريحات بوتين، أمرت محكمة في أوكرانيا بالإفراج عن فولوديمير تسيماخ وهو قائد عسكري للإنفصاليين الأوكرانيين المؤيدين لروسيا في شرق اوكرانيا "مشتبه به" في حادث تحطم طائرة ماليزية.

وكانت الطائرة الماليزية انطلقت من أمستردام باتجاه كولالمبور في 17 تموز/يوليو 2014 وأصيبت فوق منطقة الحرب مع الإنفصاليين الإوكرانيين في شرق أوكرانيا، وقتل جميع من فيها وعددهم 298 بينهم 196 هولنديا.

وتسيماخ المسؤول السابق عن "الدفاع الجوي" للإنفصاليين الأوكرانيين هو "مشتبه به رئيسي" في هذه القضية، بحسب رسالة نشرت الاربعاء ووقعها 40 نائبا أوروبيا دعوا الى عدم تسليمه الى روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي المؤيد لسياسة أقل تشددا مع روسيا، اقترح في تموز/يوليو على روسيا تبادل أوليغ سينتسوف وكيريلو فيشنسكي.

وبعد الإفراج المفاجىء عن هذا الاخير اعلنت وسائل اعلام روسية عن نقل أوليغ سينتسوف من مكان احتجازه في منطقة الشمال الكبير الروسي إلى سجن بموسكو ما غذى تخمينات بشأن احتمال الإفراج عنه.

وسينتسوف (43 عاما) حكم عليه في 2015 بالسجن 20 عاما بعد إدانته بالتحضير لـ "هجوم ارهابي" في القرم، ودعت عدة شخصيات غربية للإفراج عنه خصوصا عندما نظم اضرابا عن الطعام في 2018.

وتدهورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا منذ ضم روسيا للقرم في 2014 وتفجر نزاع دام بين سلطات كييف ومتمردين في شرق البلاد خلف أكثر من 13 ألف قتيل في خمس سنوات.

وتتهم سلطات كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو بتقديم دعم عسكري للإنفصاليين الأوكرانيين وهو ما تنفيه روسيا رغم وجود عدة أدلة، ورغم توقيع اتفاقات سلام لا زالت تقع حوادث مسلحة بانتظام بين طرفي النزاع.