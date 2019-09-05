شاهد: سامسونغ تصدر أول هاتف ذكي قابل للطي غالاكسي فولد وتكشف عن سعره في الأسواق

قالت شركة سامسونغ للإلكترونيات الخميس إن أول هاتف ذكي قابل للطي غالاكسي فولد Galaxy Fold المجهز بإتصال بشبكة الجيل الخامس (5G)، سيكون متوفرا في السوق الكورية الجنوبية اعتبارًا من الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول الجاري. وحدد أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم سعر الجهاز بـ 2398 مليون وون أي ما يعادل 1977.47 دولار.

وكان من المتوقع أن يصل الهاتف المرتقب بدرجة كبيرة إلى السوق الأمريكية في أبريل/ نيسان، ولكنه تم تأخير الإطلاق بسبب عيوب في الشاشة التي تم اكتشافها في العينات الأولى.

وأضافت الشركة أنها ستقدم نسخًا مدعومة بتقنية 5G وLTE في هاتف غالاكسي فولد Galaxy Fold في بلدان محددة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة من دون إعلان تواريخ الإصدار.

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من جهتها أرجأت شركة هواوي المنافس لسامسونغ الشهر الماضي، إطلاق أول هاتف قابل للطي لها كان مرتقبا في شهر سبتمبر/ أيلول. ويعد هذا الإرجاء الثاني من نوعه، في الوقت الذي تكافح فيه هواوي لرفعها من تصنيف القائمة التجارية الأمريكية السوداء التي تهدد وصول عملاق التكنولوجيا إلى السوق الأمريكية الحيوية.