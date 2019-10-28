فوجئت امرأة وزوجها من ميشيغان الأمريكية بسقوط جسم غريب يشبه قمراً صناعياً في حديقتهما في منطقة ريفية السبت 26 تشرين الأول/ أكتوبر.

ولم تدرك المرأة وزوجها بداية ماهية الجهاز حتى قاموا بقليل من البحث ليجدوا شعارين مطبوعين عليه أحدهما لشركة سامسونغ والآخر لشركة رايفن الصناعية في داكوتا الجنوبية، وهي النقطة التي تم إطلاق الجهاز منها.

الجهاز تبين لاحقاً أنه أداة لتصوير" صور ذاتية (سيلفي) فضائية"، والهدف منه كان التقاط صور باستخدام خلفية فريدة يظهر فيها كوكب الأرض، وبقليل من البحث على الإنترنت اكتشف الزوجان أن الجهاز هو جزء من حملة دعائية بمشاركة العارضة والممثلة البريطانية كارا ديليفين.

لاحقاً أكدت شركة سامسونغ في بيان أن الجهاز عاد إلى الأرض من خلال عملية هبوط منضبطة ومبكرة في منطقة ريفية، وأن العملية كانت مخططة بسبب الظروف الجوية في الولايات المتحدة.

وبعد ساعات من حادث الاصطدام، أرسلت شركة رايفن الصناعية مندوباً لجمع الحطام دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الجهاز أو الحادثة.

وكان من المفترض أن يبقى الجهاز في الفضاء حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

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