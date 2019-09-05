شاهد: تحديات شبه مستحيلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية 2020

كشفت الخميس لجنة غينيس للأرقام القياسية عن الأسماء والتحديات الجديدة التي ستشكل موسوعة الأرقام القياسية للعام 2020. وضمت الموسوعة الجديدة، التي تسعى لتكريم الأشخاص الذين قاموا بإنجازات غير محتملة وغريبة وآخرى شبه مستحيلة.

ففي الولايات المتحدة، اكتسبت قدرة جيتي كيهاوفا المدهشة على الدوران في حلقة من التيتانيوم لقب غينيس للأرقام القياسية. وأظهرت كيهاوفا مهاراتها في مداعبة مجموعة من الحلقات.

موسوعة غينيس 2020 ضمت كذلك ليزا وكريس بيتمان من المملكة المتحدة. الزوجان يتقنان بمهارة كبيرة كسر ألواح الصنوبر في دقيقة واحدة وبيد واحدة، على طريقة الفنون القتالية اليابانية. ليزا وكريس تمكنا من تحطيم 500 قطعة في دقيقة واحدة.

Our electrifying new book is hitting shelves around the globe today! 🌍 Power your curiosity with #GWR2020 and meet our latest record-breaking stars 👇 — GuinnessWorldRecords (@GWR) September 4, 2019

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البريطاني الآخر كيفن نيكس، مؤسس أسرع بيت حديقة في العالم، دخل موسوعة غينيس. نيكس أنشأ بيتا خشبيا يسير على عجلات تماما كالشاحنات السياحية، وتصل سرعة البيت المتحرك إلى 80 ميلا في الساعة. البيت المتحرك مجهز بمحرك توربو بسعة 400 حصان.

الأمريكية بريتاني والش هي الآخرى أبهرت العالم بحركات السيرك وأتقنت رمي السهم وإطلاق أبعد سهم باستخدام قدميها. وتمكنت بريتاني والش من تحقيق مسافة 12.31 مترًا بفضل مهاراتها غير العادية في الجمباز.