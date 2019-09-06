تعرف على صبنجة التركية.. وجهة سياحية جديدة للعرب

بحيرة صبنجة، بحيرة مياه عذبة تبلغ مساحتها 45 كيلومترا مربعا في شمال غرب تركيا. تقع بين خليج إزميت وأدابازاري، وتحيط بها الجبال المغطاة بالغابات من جانبها الشمالي. يميزها جمالها الطبيعي، حيث أصبحت المنطقة واحدة من أفضل الوجهات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع لسكان إسطنبول وحتى للسياح من خارج البلاد.

ونظرا لقربها من البحر الأسود، تستفيد منطقة صبنجة من المناخ المحيطي الذي يتميز بصيف دافئ وشتاء بارد. كما أنها مكان مثالي للتزلج في فصل الشتاء. وتجذب المدينة سياحاً عرباً خاصة من المملكة العربية السعودية وقطر، ويضطر العديد منهم للحجز مسبقا قبل الوصول بأشهر، نظرا لامتلاء الفنادق وشقق الإيجار.

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