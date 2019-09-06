سائحة أمريكية تدفع ثمن طبق من الشاورما 2800 دولار في القدس

أصيبت سائحة أمريكية بالصدمة بعد أن اكتشفت أن ثمن طبق من الشاورما تناولته في أحد المطاعم في البلدة القديمة في القدس، ثمنه 10.100 شيكل إسرائيلي أي ما يوازي 2800 يورو.

ولجأت السائحة الأمريكية لورا زيف إلى مشاركة ماحدث معها أثناء زيارتها للقدس، مع أعضاء مجموعة "سيكريت القدس" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمساعدتها في تتبع عنوان مطعم Old City Shawrma.

وكتبت زيف في منشور شاركته عبر الفيسبوك بتاريخ 29 أغسطس/آب، "من فضلكم، أنا بحاجة للمساعدة، هل يستطيع أحد منكم أن يزودني بالعنوان الصحيح لمطعم يقع بجوار باب الخليل أو "بوابة يافا" كما يسمى بالإنجليزية، ويسمى "Old City Shawrma" ، هذا هو الإسم المسجل في الإيصال الذي حصلت عليه. أيضا إذا كان للمطعم اسم مختلف باللغة العبرية. أصحاب المطعم آدم ويعقوب كاركاش أخطأوا معي في الحساب. لقد دفعت حوالي 2900 دولارًا أمريكيًا مقابل طبق من الشاورما". وأضافت زيف أن صاحب المطعم وعدها بالحصول على المبلغ المدفوع بتاريخ 12 أغسطس/آب، إلا أنها لم تحصل على أي شيء حتى الآن".

وأردفت "أعتذر جدا لاستخدام هذه الصفحة لطرح هذه المسألة، لكنني بحاجة ماسة للحصول على بعض المعلومات التي يمكنها أن تساعدني لاسترداد مالي".

I need help please. Can someone provide the address for a restaurant right by the Jaffa gate called “Old City Shawrma”.... Publiée par Laura Ziff sur Mercredi 28 août 2019

هذا ونشرت لورا حينها، صورة للفاتورة التي حصلت عليها من المطعم بمبلغ 10.100 شيكل.

وكتبت لاورا قبل أيام بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول عبر الصفحة نفسها "أن المالكين اعتذروا منها وكانوا يعملون مع المصرف الذي يتعاملون معه، لإعادة المال".

وأضافت "لقد اتصلت بشركة بطاقة الائتمان الخاصة بي وقدموا بعض المعلومات الإضافية التي من شأنها مساعدة أصحاب المطعم في إجراء عملية إعادة الأموال بسرعة كبيرة".

لتعود وتصرح أنها تلقت أموالها بعد ثلاثة أسابيع من وقوع الحادث.

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