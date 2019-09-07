فيديو: لحظة انهار جزء من جبل "فيسلمانن" في النرويج

انهار الجزء الأكثر اضطرابا من جبل "فيسلمانن" غرب النرويج مساء الخميس، قبل التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. حيث انتظر هذا الحدث كل من المجتمع المحلي والجيولوجيين منذ خمس سنوات.

وأبدى رئيس بلدية راوما، لارس أولاف هوستاد ارتياحه. وأمل في نهاية عمليات الإخلاء العديدة التي حدثت في المنطقة. لعدة سنوات، خشي الجيولوجيون والسكان المحليون من حدوث انهيار جزء من جبل مانين النرويجي في بلدية راوما.

يبلغ ارتفاع الجبل 1294 مترا، في رومسدال غرب النرويج، وقد تحرك بشكل خطير مرارا وتكرارا، وتم إخلاء المنازل القريبة 16 مرة منذ عام 2014.

وتم بث الانهيارمباشرة على شاشة التلفزيون النرويجي. وأكد الجيولوجيون صباح الجمعة أن قطعة طولها حوالي 50 مترا انفصلت عن الجبل.

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