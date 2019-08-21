بيئة: عدد الحرائق في "رئة الأرض" يبلغ رقماً قياسياً

بلغ عدد الحرائق في غابات الأمازون، أو "رئة الأرض" كم شاع تسميتها أيضاً، رقما قياسيا هذا العام، إذ وصل إلى أكثر من 72 ألف حريق، أحصاها مركز الأبحاث الفضائية في البرازيل، في وقت تزادد حدة القلق بشأن السياسة البيئية للرئيس اليميني جائير بولسونارو.

ومثلت نسبة زيادة عدد الحرائق 83% خلال الفترة نفسها من عام 2018، وهذا العدد هو الأكبر منذ سنة 2013. وقال مركز الأبحاث الفضائية إن صور الأقمار الاصطناعية رصدت أكثر من 9500 حريقا جديدا في غابات البلاد، جلها نشبت في حوض الأمازون، موطن أكبر الغابات الاستوائية في العالم، التي تعد حيوية في احتواء ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتسببت الحرائق في انتشار سحب كثيفة من الدخان في مناطق واسعة من البلاد، حيث اعلنت ولاية أمازوناس حالة الطوارئ جنوبي الولاية وعاصمتها مانوس يوم 9 أغسطس.

أما ولاية أكري على الحدود مع البيرو فقد اعلنت فيها حالة الانذار البيئي منذ يوم الجمعة الماضية بسبب الحرائق. كما زاد عدد الحرائق في ولايتي ماتو وبارا حيث امتدت المساحات الزراعية إلى حوض الأمازون وقلصت المساعات الغابية.

وتكثر حرائق الغابات في موسم الجفاف، ولكنها تنشب أيضا بفعل تعمد المزارعين تقليص المساحات الغابية من أجل تربية المواشي.

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