لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

المملكة المتحدة

وزير الخارجية الفرنسي يستبعد أي تأجيل لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

 محادثة
بقلم:  Sami Fradi  مع أ ف ب
وزير الخارجية الفرنسي يستبعد أي تأجيل لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد أي تأجيل جديد لبريكست في الظروف الحالية. وقال لودريان في حديث لبرنامج "لو غران رانديفو": "إن الجواب (...) في الظروف الحالية هو لا! (...) لن نقوم كل ثلاثة أشهر بالبحث في تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف لودريان: "يقول البريطانيون إنهم يريدون اقتراح حلول أخرى وترتيبات بديلة لضمان الخروج (...) لم نرها. بالتالي الجواب لا لن تتكرر الأمور كل ثلاثة أشهر. فلتدلنا السلطات البريطانية على السبيل".

وخلال الأسبوع الجاري، صادق البرلمان البريطاني على مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بتأجيل موعد بريكست ثلاثة أشهر. وهذا الموعد محدد في 31 تشرين الأول/أكتوبر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 من تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.

وأعلن الوزير الفرنسي: "فليتحمل البريطانيون مسؤولية وضعهم (...) يجب أن يقولوا لنا ماذا يريدون"، وأضاف: "في الجوهر هناك نوع من تضارب الشرعية بين الشعب الذي قال من خلال استفتاء، أريد الخروج، (...) والبرلمان، وهو صوت الشعب أيضا، الذي لا يعرف السبيل للخروج"، وتابع "حاليا نجهل ماذا سيفعلون بما أنه ليس هناك إجماع على أي من الخيارات". وقال لودريان: "إن هناك اليوم طريقا مسدودا يترجم بمخاطر تحدق ببريطانيا بما أن اسكتلندا تلوح بامكانية الاستقلال".

للمزيد على يورونيوز:

الاتحاد الأوروبي يسير نحو تمديد جديد لـ"بريكست" وماكرون يحذر

قبيل زيارة ماي إلى بروكسل.. المفوضية الأوروبية ترفض مناقشة اتفاق بريكست مجدداً