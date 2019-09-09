"فاكساي" يضرب اليابان: مقتل امرأة وإلغاء عشرات الرحلات الجوية

ضرب إعصار عنيف صباح اليوم، الإثنين، مدينة طوكيو تُرافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة، ما دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات لإخلاء بعض المناطق وبحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل البري والجوي.

وأدى الإعصار إلى مقتل امرأة بحسب ما أفادته وكالة رويترز للأنباء، كما ألغيت نحو 130 رحلة جوية.

وأطلق اسم "فاكساي" على الإعصار، وبلغت سرعة الرياح التي حملها نحو 216 كلم/ساعة، دخلت البرّ الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو.

كما أصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزاميّة لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقّعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكمّيات الأمطار مستويات قياسيّة.

ويقدّر عدد سكان منطقة طوكيو بنحو 36 مليون نسمة، ومعروف عن العاصمة اليابانية أنها إحدى أكبر مدن العالم.

وحُرمت حوالي 290 ألف أسرة من الكهرباء في المنطقة، وتضرّر ما لا يقلّ عن عشرة منازل في شيزوكا قرب طوكيو حيث تحطّمت نوافذ وانقلبت سيّارات، وفق وسائل إعلام محلّية.

كما دعت وكالة الأرصاد الجوّية اليابانية السكّان إلى "توخّي الحذر من العواصف والأمواج القويّة والانهيارات الأرضيّة والفيضانات والأنهار التي غمرتها الفيضانات".

وأظهرت مشاهد تلفزيونيّة سقفاً ضخماً لمحطّة وقود منهاراً في تاتياما، جنوبي طوكيو.

وأعلنت شركة السكك الحديد إلغاء حوالى 100 رحلة قطار فائق السرعة تربط طوكيو بمدن وسط البلاد وغربها، في وقت توقّفت حركة العبّارات في خليج طوكيو. وقرّرت أحياء في العاصمة إبقاء المدارس مغلقة الإثنين بسبب المخاطر المرتبطة بالرياح التي يُتوقّع أن تظل قويّةً حتّى بعدَ مرور الإعصار.

وأصيب أكثر من ثلاثين شخصًا بجروح، بينهم امرأة إصابتها خطيرة بحسب وكالة كيودو للأنباء.

كما تمّ الإبلاغ عن بعض الأضرار على مسارات السكك الحديد، بما في ذلك سقوط شجرة على خطّ يربط طوكيو بإحدى الضواحي الجنوبيّة باتّجاه يوكوهاما.

وعانت بعض خطوط المترو من تأخيرات أو انقطاعات في الحركة، ما سبّب ازدحاماً خانقاً في بعض محطّات هذه المدينة الضخمة البالغ عدد سكّانها 36 مليون نسمة. كما تمّ إلغاء مئات الرحلات الجوّية، ما أثّر على آلاف الركّاب. وأُغلِقت بعض الطرق السريعة الساحليّة بغرب العاصمة.

جدير بالذكر بأن اليابان يشهد عادة أعاصير وعواصف استوائيّة في أواخر الصيف وخلال الخريف.

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