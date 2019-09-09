"بريتش إيرويز" تلغي كل رحلاتها تقريبا في بريطانيا بسبب إضراب لطياريها

أعلنت شركة الطيران البريطانية "بريتيس إيرويز" اليوم الاثنين إلغاء أغلبية رحلاتها بالمملكة المتحدة في أول يوم من إضراب طياريها بسبب نزاع حول رواتبهم.

وقالت الشركة في بيان: "ليس لدينا خيار آخر سوى إلغاء حوالي 100% من رحلاتنا".

ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب على عشرات الآلاف من المسافرين حيث تسيّر الشركة حوالي 850 رحلة يومياً داخل المملكة المتحدة، معظمهم من مطاري هيثرو وغاتويك في العاصمة البريطانية لندن.

ومن المقرر أن يستمر الإضراب، وهو الأول من نوعه لطياري بريتيش إيرويز، لمدة 48 ساعة.

وقالت الشركة إنها حاولت إنهاء الخلاف حول رواتب الطيارين للحيلولة دون بدء الإضراب إلا أن المفاوضات لم تثن المضربين عن قرارهم.

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