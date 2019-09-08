العثور على جثة قائدة طائرة مغربية متدربة بعد تحديد مكان سقوط طائرتها في كندا

تم العثور على جثة طالبة طيران مغربية في منطقة راسين عند حوالي الساعة 2 من بعد ظهر يوم السبت 7 سبتمبر/أيلول بعد تحديد مكان سقوط طائرتها.

وفي تفاصيل الحادث

اختفت طائرة من طراز "سيسنا 172" كانت تقودها طالبة طيران مغربية ليل الأربعاء _الخميس 5 سبتمبر/أيلول، بعد أن كانت الطالبة التي تتابع دراستها في المدرسة الوطنية للطيران في مونتريال في جولة تدريبية بين مطاري ميرابل" و"شيربروك" في كيبيك، شرق كندا.

وقال ضابط في الهيئة الجوية الملكية بكندا، إن السلطات الكندية فقدت الاتصال بالطائرة، التي اختفت من على شاشات الرادار قبل أن تصل إلى المطار بنحو 37 كلم.

ونعت السفارة المغربية في أوتاوا، الشابة هند برش، وتقدمت لأسرتها بخالص العزاء والمواساة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

وللحصول على الشهادة كان يتوجب على هند برش الشابة المغربية، أن تزيد ساعات الطيران الخاصة بها، وأن تقوم بالمزيد من الساعات والتدريبات ليلا ونهارا.

وتم على الفور استدعاء فريق البحث والإنقاذ في القوات المسلحة الكندية في قاعدة ترينتون في أونتريو للعمل على تحديد موقع الطائرة. هذا وحلقت طائرة من طراز "هيركوليس" ومروحيتين وطائرة تابعة لأمن كيبيك فوق مساحة تصل لحوالي 3.300 كلم مربع بين مونريال وشيربروك، للمساعدة في عملية البحث.

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