شاهد: إلغاء مئات الرحلات الجوية وشلل في حركة المرور مع إعلان الإضراب العام في هونغ كونغ

أصيبت حركة المرور في هونغ كونغ بالشلل وألغيت مئات الرحلات الجوية يوم الاثنين مع إعلان محتجين مناهضين للحكومة إضرابا عاما، أصاب أجزاء من المركز المالي الآسيوي بالشلل وتسبب في تعليق العديد من خدمات الحافلات والقطارات في ظل حملة أوسع ضد الحكومة.

كما ألغيت مئات الرحلات الجوية وتأخرت رحلات أخرى مع مشاركة مناهضين للحكومة في الإضراب في أنحاء هونغ كونغ.

وأعلنت شركة إم تي أر المشغلة لخطوط السكك الحديدية تعليق الخدمات في بعض المناطق فيما منع بعض النشطاء قطارات من مغادرة المحطات.

وشوهدت طوابير طويلة من السيارات في أرجاء هونغ كونغ تشق طريقها إلى قلب المدينة فيما علق مئات الركاب في المطار. وتم تعليق خدمة القطار السريع بالمطار.

وحثت وزارة العمل أصحاب العمل والشركات على تفهم الوضع والتعامل بمرونة مع الموظفين بسبب الأوضاع المرورية.

وفي المطار، عبر مسافرون عن استيائهم قائلين إنه لم يتم إخطارهم قبل موعد الإضراب، وقال بعضهم إن الخطوط الجوية تحدثت عن وجود مشاكل في التشغيل لتبرير إلغاء رحلاتها الجوية.

وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة احتجاجات منذ أشهر بدأت ضد مشروع قانون مقترح يسمح بتسليم أشخاص لمحاكمتهم في الصين وتطورت إلى دعوات إلى ديمقراطية أكبر واستقالة لام.

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