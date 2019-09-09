فرنسا: وفاة 1500 شخص إثر موجة الحر التي اجتاحت البلاد في حزيران وتموز

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزين، أن موجتي الحر اللتين ضربتا فرنسا في حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين أدتا إلى وفاة 1500 شخص إلى جانب المعدل العادي للوفيات، موضحة أن هذا العدد أقل بعشر مرات من الوفيات التي سجلت بسبب الحر في 2003.

وقالت بوزين في برنامج بثته شبكتا "فرانس انتر" و"فرانس انفو" مساء يوم السبت، "سجلت وفاة 1500 شخص إلى جانب المعدل العادي في هذين الشهرين، وهو عدد أقل بعشر مرات عن وفيات موجة الحر في 2003".

وكانت فرنسا قد شهدت خلال الأشهر الأخيرة السابقة موجة حر قاسية، وتحديدا خلال شهر حزيران/يونيو. وبلغت الحرارة 46 درجة مئوية في جنوب البلاد في 28 حزيران/يونيو.

وقالت وزيرة الصحة إن "موجة الحر في 2003 استمرت عشرين يوما، هذه السنة شهدنا 18 يوما من الحر في فصلين لكنها شديدة جدا وغطت مناطق واسعة جدا من الأراضي في الموجة الثانية وبدرجات حرارة مرتفعة جدا".

وأردفت بوزين "نجحنا في خفض عدد الوفيات عشر مرات بفضل الوقاية والرسائل التي يفهمها السكان بشكل جيد"، مشيدة بأداء العاملين في القطاع الصحي وطواقم المؤسسات المخصصة لإيواء المسنين الذين يحتاجون إلى مساعدة.

وقالت إن "حوالى نصف ال1500ـ شخص الإضافيين تتجاوز أعمارهم الـ75 عاما، لكن هناك أيضا بالغين وحتى أصغر سنا تأثروا بموجة الحر". وتحدثت عن تسجيل "عشر وفيات تقريبا في أماكن العمل".

وعادة يستغرق نشر هذه المعطيات شهرا من أجل تحليل البيانات.

وكانت موجة الحر في العام 2003 أدت إلى وفاة 15 ألف شخص بين 04 و18 آب/أغسطس، من تلك السنة خصوصا في العاصمة ووسط البلاد.

وكشفت دراسة نشرت في العام 2007، أن عدد الذين توفوا بسبب الحر طوال الصيف في تلك السنة بلغ 19 ألفا و490 شخصا.

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