وفقا للشرطة الألمانية، انفجار مقلاة ينهي حياة امرأة متأثرة بحروق شديدة، وإصابة 14 شخصاً خلال مهرجان غرب ألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الاثنين أن خمسة أشخاص آخرين في حالة حرجة، أربعة منهم أصيبوا بحروق وشخص أصيب بنوبة قلبية خلال الانفجار الذي وقع، أمس الأحد، بمهرجان في فرويدنبرغ.

قالت الشرطة لوكالة (د ب أ) إنه من المحتمل أن الزيت داخل مقلاة كبيرة تسبب في الانفجار الذي وقع يوم الأحد في مهرجان (باكيسفيست) المحلي والذي حضره حوالي 100 شخص.

وقد يكون السبب في الانفجار هو سقوط قطرات المطر في الزيت الساخن، لكن المحققين قالوا إن الأمر سيستغرق عدة أيام لفهم ما حدث.

يذكر أن مهرجان (باكيسفيست) يحتفل ببدء العمل السنوي في أقدم مخبز بالقرية.

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