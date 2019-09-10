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المملكة المتحدة

كبير مستشاري جونسون: بريطانيا ستنجز "بريكست" في "الموعد المحدد"

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بقلم:  Euronews 
كبير مستشاري رئيس الحكومة البريطانية دومينيك كامنغز
كبير مستشاري رئيس الحكومة البريطانية دومينيك كامنغز -
حقوق النشر
رويترز
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قال كبير مستشاري رئيس الحكومة البريطانية، دومينيك كامينغز، إن بريطانيا ستخرج "في الموعد" من الاتحاد الأوروبي، وأضاف أنه "على مراسلي الصحافة "الخروج من لندن والتحدث إلى الناس الذين لا يؤيدون البقاء في التكتل.

ويأتي تصريح كامينغز بعد أن صوّت البرلمان البريطاني في الساعات الأولى من اليوم، الثلاثاء، ضدّ مقترح لإجراء انتخابات مبكّرة، يطالب بها جونسون منذ وصوله إلى السلطة.

وكان جونسون قد اتهم المعارضة بوضع مستقبل الجزيرة على المحك، كما أنه أعلن أنه لن يطلب من بروكسل تمديد العمل بالمادة 50 (الخاصة ببريكست). وذلك يزيد من تعقيد المسألة، خصوصاً في ظل سنّ تشريع جديد يطلب من الحكومة تمديد مهلة الخروج حتى 2020 ويمنع الحكومة الانسحاب من التكتل من دون اتفاقية.

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