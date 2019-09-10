يحذر الخبراء من أن الاعتقاد السائد بأن أصحاب البشرة الداكنة لا يحتاجون إلى استخدام واقٍ من الشمس وأن جلدهم لا يتجعد ولا تظهر عليهم علامات الكبر كباقي الإثنيات، هو غير صحيح.

قالت الدكتورة جينا ليستر، أخصائية أمراض جلدية في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو: "هناك عبارة عامية شائعة (black don't crack)،" بمعنى أن أصحاب البشرة الداكنة ستكون بشرتهم بخير دائما، من دون تجاعيد، وحتى أنهم لا يحتاجون إلى واقٍ من الشمس إذا كان لديهم جلد غني بالميلانين".

أضافت جينا أنه ليس هناك حقيقة تثبت ذلك، فإن التعرض الكبير لأشعة الشمس يمكن أن يسبب مشكلات جلدية شائعة عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، مثل فرط التصبغ والكلف، حيث أن البشرة الداكنة غير محمية من أشعة الشمس فوق البنفسجية التي يمكن أن تسبب سرطان الجلد. وأوضحت أن الاعتقاد بخلاف ذلك قد يكون قاتلا.

وأشارت الدكتورة ليستر إلى ورم ميلانوما، الذي يعد أحد أخطر أشكال سرطان الجلد، أنه أقل شيوعا بين أصحاب البشرة الداكنة، لكن معدل الوفيات لديهم أعلى بكثير، وإن سرطان الجلد أمر محتمل".

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ويذكر أن الموسيقي الشهير بوب مارلي (صاحب البشرة الداكنة)، توفي بسبب سرطان الجلد عن عمر ناهز 36 عاما فقط..

وأثبتت الدراسات أن الأميركيين السود لديهم أدنى معدلات النجاة من سرطان الجلد، مقارنة مع أي مجموعة عرقية أُخرى في الولايات المتحدة. لأنه من المرجح أن يتم تشخيص سرطان الجلد لدى السود في وقت متأخر حيث يكون علاجه صعبا.

أ ف ب

وتنصح الأخصائية جينا بالإضافة لاستخدام واقي الشمس، يجب أن يعرف الأشخاص ذوي البشرة الداكنة علامات التحذير من سرطان الجلد.

يذكر أن معدل البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان من السود يبلغ 66% ومن البيض 90% في الولايات المتحدة الأمريكية.

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