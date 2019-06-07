الصحة العالمية: الأمراض المنقولة جنسيا تصيب يوميا مليون شخص عبر العالم

يصاب أكثر من مليون شخص حول العالم يوميا بالأمراض التي تنتقل بالممارسة الجنسية، كالسيلان وداء المشعرات والكلاميديا والزهري، بحسب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية.

الدكتور بيتر سلامة المدير التنفيذي للتغطية الصحية الشاملة، قال:"يمكن اعتبار هذا نداء لبذل الجهود لتأمين الخدمات الصحية لجميع الناس في أي مكان في العالم، خاصة من هم بحاجة للعلاج من هذه الأمراض".

موقع "أخبار الأمم المتحدة" أفاد أن شخصا من بين كل 25 شخصا حول العالم يصاب بمرض منقول جنسيا، أي ما يعادل مليون مصاب يوميا.

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وبحسب التقرير فإن هناك حوالي 376 مليون إصابة جديدة بهذه الأمراض منذ العام 2016، منها127 مليون حالة بالكلاميديا، و87 مليون مصاب بالسيلان، و6.3 مليون حالة إصابة بالزهري، ويعتبر داء المشعرات الأكثر شيوعا وانتشارا حيث بلغ عدد الحالات 156 مليون حالة.

الجدير ذكره أن إهمال هذه الأمراض قد يؤدي للإصابة بأمراض في الجهاز العصبي والقب والأوعية الدموية إضافة إلى العقم والحمل خارج الرحم، ناهيك عن زيادة احتمال الإصابة بمرض الإيدز.

واعتمد التقرير على دراسة حالات منذ العام 2016، بشريحة من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و49 عاما.