فيديو: طفلة ذات 3 سنوات تقدم شهادتها في قضية اغتصابها في ميانمار

قدمت طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام شهادتها الأربعاء 11 أيلول/ سبتمبر في قضية تتعلق بتعرضها للاغتصاب أثناء وجودها في روضة في ميانمار.

القضية أثارت جدلاً وغضباً كبيرين في ميانمار، بعد اغتصاب الطفلة فيكتوريا (وهو اسم مستعار) المفترض في أيار/ مايو الماضي.

بحسب السلطات التي اعتقلت سائق حافلة المدرسة فإن الأدلة التي قدمت في القضية ليست مقنعة، في حين قدمت محامية الطفلة صوراً للمشتبه بهم المحتملين واستطاعت تحديد المجرم، في حين أكد محامي السائق على براءة موكله التي أكدتها شهادة الطفلة حسب قوله.

ويطالب الرأي العام في ميانمار بالعدالة والمحاكمة السريعة للمجرم.

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