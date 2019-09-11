شاهد: وصول جثمان رئيس زمبابوي السابق روبرت موغابي إلى هراري

وصل جثمان رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي إلى العاصمة هراري الأربعاء، حيث كان في استقباله الرئيس إمرسون منانغاغوا ووفد عسكري كامل. وارتدت أرملته غريس موغابي الاسود وغطاء رأس اسود وجلست على منصة في مدرج الطائرة.

وسوف يعرض جثمان موغابي في مواقع تاريخية لعدة أيام، قبل دفنه في موقع مازال غير معروف، ما يشير إلى خلاف بين أسرة الرئيس السابق الذي حكم زيمبابوي طويلا والحكومة.

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