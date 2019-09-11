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المملكة المتحدة

القضاء الاسكتلندي يعتبر تعليق بوريس جونسون للبرلمان البريطاني غير قانوني

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بقلم:  Euronews مع AFP
القضاء الاسكتلندي يعتبر تعليق بوريس جونسون للبرلمان البريطاني غير قانوني
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قضت محكمة الاستئناف في اسكتلندا الأربعاء بأن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق البرلمان هذا الشهر "غير قانوني".

وجاء في ملخص للحكم أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان من هذا الأسبوع حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر "كانت غير قانونية لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان".

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستستأنف الحكم وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان "نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم، وسوف نستأنف أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة"، واصفا التعليق بأنه "قانوني وضروري".

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