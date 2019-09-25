إستـأنف البرلمان البريطاني جلساته الأربعاء غداة إعلان المحكمة العليا أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان "غير قانوني ولاغ ولا تأثير له".

ومن المتوقع أن يخاطب جونسون، الذي تعهد المضي بخطط تنفيذ بريكست في 31 تشرين الأول/أكتوبر، النواب في وقت لاحق الأربعاء.

ولم يكن، مفاجئاً، حكمُ المحكمة العليا، الذي صدر يوم الثلاثاء، وقضى بأن قرار جونسون تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "غير قانوني"، بل كان هذا الحكم متوقعاً في أوساط المعارضة كما في أوساط الحكومة ذاتها.

وقال جونسون تعقيبا على قرار المحمكة "بالطبع هذا حكم سنحترمه، وسنحترم العملية القضائية"، مستطرداً بالقول "لا أعتقد أنه (القرار) صحيح، ولكننا سنتحرك، وبالطبع ندعو البرلمان إلى العودة"، ومضى جونسون إلى القول "إن الأمر الأهم هو تطبيق بريكست في موعده، في 31 تشرين الأول/أكتوبر".