تسبب انحراف قطار عن سكته في إلينوي الأمريكية الثلاثاء العاشر من أيلول/ سبتمبر بنشوب حريق هائل بعد تسرب مادة شديدة الاشتعال من بعض العربات.

وقالت السلطات إنها لا تعرف تماماً ماهية حمولة القطار الذي يتبع شركة "يونيون باسيفيك" للشحن، وليس لديها أي معلومات عن وقوع ضحايا، وكانت إدارة الطوارئ في مقاطعة سانت كلير قد قالت على لسان المتحدث باسمها إنها تلقت بلاغاً بالحادثة بعد الثانية عشرة والنصف ظهراً.

ولاحت في الأفق أعمدة الدخان الأسود الكثيف على بعد أميال عن موقع الحادثة.

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