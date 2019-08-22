فيديو: مقتل شخص وإصابة آخرين في حريق بمستشفى في باريس

قُتل شخص وأصيب عدة أشخاص جراء حريق نشب بمجمع سكني ملاصق لمستشفى هنري-موندور في العاصمة الفرنسية باريس مساء الأربعاء.

وقالت السلطات إن رجلين من رجال الإطفاء وقعا بين المصابين بعد مشاركة المئات منهم في إخماد الحريق الذي دام لمدة ساعتين.

وتم إجلاء ما لا يقل عن 50 شخصاً بالمستشفى والمبنى المكون من عشرة طوابق.

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