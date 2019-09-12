ترتيب أفضل 20 جامعة في العالم العربي بحسب تقرير تايمز للتعليم العالي

أصدرت مجلة تايمز للتعليم العالي، الأسبوعية، يوم أمس، الأربعاء، تقريرها السنوي الذي يصنّف أفضل 1396 جامعة من 92 دولة حول العالم.

وكما تشير الصورة أدناه، يصنف التقرير المؤسسات الجامعية بناء على فئات خمس كبرى، هي "جودة التعليم"، "البحوث"، "المصادر المذكورة في الأطروحات والبحوث"، "نسبة المشاركة الدولية" وأخيراً "قدرة الجامعات على الإسهام بالتطور الصناعي".

وجرى الإعلان عن التصنيف خلال القمة الأكاديمية العالمية في مدينة زيورخ في سويسرا.

وقد تضمن كلّ فئة من الفئات الخمس مؤشرات ثانوية، ليبلغ العدد الإجمالي 13 مؤشراً. ويعطى التقرير، كما جرت العادة، فئات "التعليم" و"البحوث" و"ذكر المراجع" النسبة الأساسية (90 بالمئة) لتحديد تصنيف المؤسسات التعليمة عالمياً.

المؤشرات التي اعتمد عليها البحث من أجل تصنيف الجامعات العالمية مجلة تايمز للتعليم العالي 2020

فيما يتعلّق بطريقة تصنيف الجامعات، أي المراتب التي حازت عليها، خصص التقرير مركزاً لكلّ مؤسسة تعليمية أدرجت ضمن أوّل 200 جامعة في العالم. بقول آخر، هناك مرتبة أولى وثانية وثالثة وصولاً إلى المرتبة المئتين. بعد ذلك لا يحدد التقرير المرتبة بالرقم، إنما يكتفي بالقول إن الجامعة الفلانية صنّفت مع جامعات أخرى بين المراتب الممتدة من 201 إلى 250، ثم من 251 إلى 300 وصولاً إلى المراتب فوق الألف (1000 +).

العالم العربي

وفقاً للتقرير، يمكن القول إن السعودية حازت على المرتبة الأولى عربياً، وكان لها من دون شكّ حصة الأسد في التصنيفات، وجاءت مصر بعدها. ورغم أن أيّاً من الجامعات السعودية لم يرد ذكرها في المراتب المئتين الأولى إلاّ أن جامعة الملك عبد العزيز جاءت الأفضل عربياً، وكانت المؤسسة التعليمية العربية الوحيدة التي ورد ذكرها في خانة أفضل "201-250" جامعة في العالم. أدناه قائمة بأفضل 20 جامعة في العالم العربي.

فئة "201-250" أفضل جامعة عالمية

جامعة الملك عبد العزيز في السعودية، وهي لا تزال محافظة على موقعها منذ 2017.

فئة "251-300"

جامعة الفيصل (السعودية) وقد سجّلت تقدماً عن السنة الماضية.

فئة "301-350"

جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين وقد تقدمت في التصنيف عن السنة الفائتة.

فئة "351-400"

جامعة خليفة في أبوظبي: تراجعت بحسب مجلة تايمز للتعليم العالي عن السنة الفائتة.

الجامعة الأميركية في بيروت: تقدّمت بمجموعة عن تصنيفها في السنة الماضية.

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية : حافظت على موقعها التي حازت عليه في 2019.

فئة "401-500"

جامعة قطر الحكومية : تحافظ على موقعها منذ 2018

جامعة المنصورة (مصر) : حافظت على ترتيبها مقارنة بالسنة الفائتة.

جامعة أسوان الحكومية (مصر).

فئة "501-600"

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (السعودية) : سجلت تقدماً عن السنة الماضية

جامعة قناة السويس في الإسماعيلية (مصر) : تقدمت في الترتيب.

جامعة الملك سعود (الرياض - السعودية): تحافظ على ترتيبها منذ العام 2016 بعدما كانت تعتبر من أفضل 400 جامعة في العالم في 2014.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية (الرياض - السعودية): حافظت على تصنيفها.

فئة "601-800"

جامعة فرحات عباس 1 في سطيف (الجزائر): سجلت تقدّما عن العام الماضي.

جامعة بني سويف (مصر): حافظت على موقعها.

جامعة القاهرة: تقدّمت بمجموعة عن العام الماضي.

جامعة كفر الشيخ (مصر): حافظت على تصنيفها

جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس (المغرب): تقدّمت بمجموعة.

جامعة الملك خالد في أبها السعودية : لم تكن مصنفة سابقاً

جامعة الشارقة (الإمارات): تقدّمت بمجموعة عن السنة الفائتة.

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