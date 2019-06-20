الجامعات السعودية تتفوق على الإسرائيلية لأول مرة حسب التصنيف العالمي للجامعات

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم الخميس إن جامعات في المملكة العربية السعودية كان ترتيبها العالمي في صعود مستمر خلال السنوات الماضية بدأت الآن بالتفوق على الجامعات الإسرائيلية، مثل الجامعة العبرية التي كانت محط فخر للإسرائيليين على أنها الجامعة الوحيدة التي استطاعت في ما مضى التفوق على جامعة الملك عبد العزيز السعودية.

هآرتس اقتبست من موقع TheMarker قوله إن إسرائيل كانت تحتل المركز الأول في الشرق الأوسط نظرا إلى حجم أبحاثها العلمية، لكنها تراجعت بانحدار مستمر خلال العقدين المنصرمين لتصبح في المركز الرابع الآن، خلف كل من إيران وتركيا والسعودية.

الترتيب العالمي للجامعات الإسرائيلية الكبرى www.topuniversities.com

الترتيب العالمي للجامعات السعودية الكبرى www.topuniversities.com

وتتخوف اسرائيل من التطوير الذي يطرأ على قطاع التعليم في جامعات المملكة والخليج بشكل عام من أن يؤثر على ترتيب جامعاتها وخاصة أنها تقفز مراتب عديدة سنويا لتصبح موازية لها الآن في العديد من المقاييس.

للمزيد على يورونيوز: