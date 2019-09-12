محكمة فرنسية: السكتة القلبية أثناء الجنس برحلة عمل قد تعتبر "حادث عمل"

توقف القلب أثناء ممارسة الجنس مع شخص غريب خلال رحلة عمل قد تعتبر حادث عمل! رغم غرابة الفكرة إلا أنها قانونية تماماً على ما يبدو في فرنسا.

فهذا ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في باريس في حكم جاء على خلفية قضية وفاة فني سلامة فرنسي خلال ممارسته الجنس مع امرأة مجهولة أثناء رحلة عمل في شمال غرب فرنسا.

واعترضت شركة البناء TSO التي كان يعمل الرجل لصالحها على هذه الفرضية لأن الحادث وقع خارج ساعات العمل وفي غرفة غير غرفة الفندق التي خصصتها الشركة لإقامته، وقالت أمام المحكمة أن الوفاة حدثت بعد انقطاع الموظف عن أداء الهدف من رحلته لسبب أملته المصلحة الشخصية، لذا لا يمكن أن يعزى سبب الوفاة للعمل وإنما إلى فعل جنسي قام به مع شخص غريب.

أما المحكمة فاستندت بحكمها على القانون الفرنسي الذي ينص على أن "حادث العمل هو حادث يحدث أثناء العمل"، بحسب ما قال متحدث باسم المحكمة ليورونيوز.

وأضاف أن هذا السياق يعني ساعات العمل الفعلي في وجهة العمل المعتادة، أو مجمل الوقت الذي قضيه الموظف في رحلة عمل لصالح رب العمل، وهذا يشمل الوقت المخصص لرحلة العمل بما فيه وقت السفر، ووقت العمل خلال اليوم، وأوقات الراحة أثناء الرحلة، والليالي التي تستوجب بقاء الموظف بعيداً عن منزله.

وقال المتحدث كذلك إن رب العمل يبقى مسؤولاً في جميع الأوقات عن الموظف إلا في حالة إثبات أن الموظف قام بقطع الرحلة لممارسة نشاط لا يمكن اعتباره جزءاً من الحياة اليومية، وفي هذه الحالة اعتبرت المحكمة أن ممارسة الجنس هو "جزء من الحياة اليومية".

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