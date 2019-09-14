سنودن يطلب اللجوء إلى باريس.

صرح إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، والذي سرّب تفاصيل برنامج تجسس في الولايات المتحدة، أنه "يرغب كثيرا" في منحه لجوءا إلى فرنسا، كما ورد في فقرات من مقابلة مع الإذاعة الفرنسية "فرانس إنتر" نُشرت السبت.

وقال سنودن اللاجىء في روسيا حاليا: "لا نريد أن تصبح فرنسا مثل هذه الدول التي لا تحبونها. أكثر ما يحزن في هذه القصة هو أن المكان الوحيد الذي يمكن لمبلغ اميركي أن يتكلم، ليس في أوروبا بل هنا"، في روسيا.

وأضاف سنودن: "طلبت اللجوء إلى فرنسا في 2013 في عهد (الرئيس الاشتراكي) فرنسوا هولاند. بالتأكيد أرغب كثيرا في أن يمنحني السيد (إيمانويل) ماكرون حق اللجوء". وكان سنودن طلب الحماية من نحو عشرين دولة بينها فرنسا وألمانيا، رفضت جميعها طلبه لسبب أو لآخر.

وقال سنودن بحسب المقاطع التي نشرتها إذاعة "فرانس انفو" على موقعها الالكتروني: "ليست فرنسا وحدها المعنية، إنه العالم الغربي، النظام الذي نعيش فيه. حماية المبلغين لا تعني أي موقف عدائي. استقبال شخص ما مثلي لا يعني مهاجمة الولايات المتحدة".

وينشر سنودن مذكراته في 17 ايلول/سبتمبر في نحو عشرين بلدا، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرازيل وتايوان.

وستنشر دار "ميتروبوليتان بوكس" (ماكميلان) في الولايات المتحدة النسخة الأصلية التي كتبها سنودن بنفسه وتحمل عنوان "سجل دائم" (برماننت ريكورد). وفي فرنسا سيحمل عنوان "ذاكرة حية" (ميموار فيف).

وفي 2013 كشف سنودن وجود برنامج تجسّس عالمي على الاتصالات الهاتفية والانترنت، ويعيش منذ ذاك الحين في المنفى. واتهمته الولايات المتحدة بالتجسس وسرقة اسرار الدولة، وقد لجأ إلى روسيا حيث تم تجديد إقامته حتى 2020.

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