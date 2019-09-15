سرق لصّ المرحاض "أمريكا" وهو من الذهب من عيار 18 قيراطا من قصر بلانهايم البريطاني، حيث كان معروضا كقطعة فنية. وتبلغ قيمة المرحاض أكثر من 5 ملايين دولار وهو جزء من معرض من إنجاز الفنان المصمم الإيطالي موريسيو كتالان، والذي افتتح قبل يومين في القصر الذي يبعد حوالي ستين ميلا عن لندن.

وقدم اللصان إلى القصر على متن سيارتين، ثم اقتحما القصر الذي وُلد فيه رجل الدولة البريطاني ونستون تشرشل، واقتلعوا المرحاض قبل الخامسة صباحا، متسببين في إلحاق أضرار بدورة المياه وبتدفق مياه كثيرة.

وقد اعتقلت الشرطة كهلا يبلغ من العمر 66 سنة على صلة بعملية السرقة، ولكنها لم تعثر على القطعة الفنية. من جانبه أعرب قصر بلانهايم على موقع تويتر على الانترنت عن حزنه لخسارة القطعة الفنية الثمينة، التي عرضت سابقا في مقصورة مؤقتة في متحف غوغنهايم في نيويورك، حيث استطاع أكثر من 100 زائر استعمالها.

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