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المملكة المتحدة

شاهد: رجل مسن يلكم لصا حاول سرقة أمواله

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ب
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شاهد: رجل مسن يلكم لصا حاول سرقة أمواله
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نشرت شرطة جنوب ويلز في المملكة المتحدة شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة مطلع هذا الشهر، لرجل مسن يقوم بسحب أموال من الصراف الآلي ليلا بالقرب من موقف للسيارات لأحد المراكز التجارية بمدينة كارديف. وعندما همّ الرجل المسن بالانصراف بعد أن سحب بعض الأموال، فوجئ بشخص ملثم حاول سرقة أمواله، ودخل الاثنان في مواجهة شديدة حيث لم يتردد المتقاعد الذي يبلغ من العمر 77 عاما في توجيه لكمات إلى اللص، الذي فضل الفرار خالي الوفاض. وحسب تقرير الشرطة فإن المتقاعد في وضع صحي جيّد، لكنه بدا مرتبكا بسبب الحادث المفاجئ.

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