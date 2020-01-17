اللاعب الفرنسي مامادو ساكو يتعرض لسرقة بقيمة نصف مليون يورو في لندن

تعرض قلب دفاع كريستال بالاس الحالي وليفربول السابق الفرنسي مامادو ساكو لسرقة بقيمة 500 ألف جنيه استرليني (587 ألف يورو) خلال فترة عيد الميلاد، بعد أن أقتُحِمَ منزله المستأجر من قبل مواطنه النجم السابق نيكولا أنيلكا، بحسب ما أفادت صحيفة "إيفنينغ ستاندارد".

وأصدرت الشرطة نداء الأربعاء يتعلق بما وصفته "عملية سطو عالية القيمة" في حي ويمبلدون المرموق، جنوب لندن بالقرب من المجمع الذي يستضيف سنويا ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

ونشرت الشرطة صورة لامرأة تود التحدث اليها "لأنها شوهدت بالقرب من العنوان في يوم الحادث، وقد تكون قادرة على مساعدتنا" بحسب ما أفاد المتحدث باسم شرطة العاصمة دين شو، كاشفا "يعتقد أن مشتبه بهما من الرجال نفذا عملية السطو".

ولم تكشف الشرطة عن أسماء ضحايا عملية السطو التي وقعت في حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم السابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن صحيفة "إيفنينغ ستاندارد" تعرفت على ضحية عملية السطو وهو نجم كريستال بالاس مامادو ساكو وعائلته.

وأفادت الصحيفة أن لاعب ليفربول السابق البالغ من العمر 29 عاما، كان خارج المنزل بصحبة زوجته ماجدة وأطفالهما الثلاثة.