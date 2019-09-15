شاهد: إنقاذ رضيع وحدوث أضرار مادية جراء الفيضانات جنوب شرق إسبانيا

جرى إنقاذ رضيع وطفل صغير من مبنى حاصرته مياه الفيضانات في بلدية أوريهويلا جنوب شرق إسبانيا، وذلك إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، حيث جرفت المياه السيارات في فالنسيا ومورسيا وشرقي مقاطعة الأندلس، وغمرت المياه أحيانا الأنفاق بالكامل. وقد ارتفعت حصيلة القتلى بسبب هذه الفيضانات في أوريولا إلى ستة أشخاص على مدى اليومين الأخيرين، وقد بدأت الظروف الجوية تستقر شيئا فشيئا وينتظر أن يتحسن الطقس خلال الأيام المقبلة. ولوحظ في مدينة مالقة الأندلسية الحجم الكبير للأضرار التي لحقت بالمنازل وبالممتلكات الخاصة والعامة.