بوتين يقترح على السعودية شراء منظومة دفاع جوي روسية بعد "هجمات أرامكو"

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، على المملكة العربية السعودية، شراء منظومة صواريخ دفاعية من موسكو، بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين السبت الفائت.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه التركي، رجب طيب إردوغان، والإيراني، حسن روحاني، في أنقرة "نحن مستعدون لمساعدة السعودية لتمكينها من حماية أراضيها".

والتقى الزعماء الثلاثة في أنقرة التركية اليوم وناقشوا مواضيع عدّة أبرزها الحرب في سوريا.

وتابع "يمكنها القيام بذلك على غرار إيران عبر شرائها منظومة الصواريخ الروسية إس-300، وعلى غرار تركيا عبر شرائها منظومة الصواريخ الروسية إس-400".

وبدا وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، كما يظهر في الفيديو أعلاه، مبتسماً خلال استماعه للرئيس الروسي.

وزير الخارجية الإيرانية مستمعاً لكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسوشييتد برس

وسارع الحوثيون إلى تبني هذه الهجمات التي أصابت منشأتين نفطيتين في شرق السعودية، في حين وجّهت واشنطن أصابع الاتهام الى إيران.

وكان الكرملين حذر سابقاً من من التسرع في ردة الفعل على الهجمات.