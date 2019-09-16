ترامب يقول "لسنا بحاجة لنفط الشرق الأوسط" والرد على إيران قيد التداول

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، وإنها تمثل الآن "أكبر منتج للطاقة في العالم".

يأتي ذلك بعد تعرّض منشأتين نفطيتين في السعودية، السبت الماضي، لهجمات تبنّاها الحوثيون، ما أثر على نسبة بلغت 5 بالمئة من إنتاج النفط العالمي لفترة معينة، ونتج عنه، فجر اليوم، أكبر ارتفاع في أسعار النفط منذ العام 1991. وارتفع سعر خام برنت للبرميل 12 دولاراً أميركياً صباح اليوم وبلغ 71.95 دولاراً، قبل أن يتراجع إلى 68 لاحقاً.

وتشك الولايات المتحدة في أن تكون إيران وراء الهجوم على أكبر منشأة نفط عالمية تملكها شركة أرامكو، في منشأة بقيق، (شرق المملكة العربية السعودية) ولم يخفِ وزير الخارجية، مايك بومبيو، وغيره من المسؤولين، ذلك أبداً.

واستغل ترامب التغريدة لشكر نفسه بسبب "التقدم الذي حققته الولايات المتحدة في حقل الطاقة في السنوات الأخيرة"، مضيفاً أن واشنطن تملك ناقلات نفط محدودة جداً في الخليج.

ولكن على الرغم من تأكيده على استقلالية الولايات المتحدة فيما يتعلق بسوق الطاقة وإنتاج النفط، كرّر ترامب تأكيده على أن البيت الأبيض سيساعد حلفاءه في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي قد نشر تغريدة سابقة قال فيها ما معناه أن الولايات المتحدة لديها سبب يدفعها إلى الاعتقاد أنها تعرف هوية منفذ الهجمات ضد المملكة العربية السعودية، ملمحاً إلى أن الجيش الأميركي جاهز للرد العسكري بانتظار التحقق والتأكد من المعلومات.

في التغريدة لم يذكر ترامب إيران، ولكنه أضاف أنه ينتظر "سماع الأخبار من المملكة" وتقديراتها حول هوية منفذ الهجمات، قبل المضي قدماً واتخاذ أية قرارات.

وهذه هي المرة الأولى التي يلمح فيها ترامب إلى إمكانية اللجوء إلى عمل عسكري ضد طهران، التي نفت بالمناسبة مسوؤليتها عن الهجمات، فيما أكّد متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن الجيش جاهز للردّ وأن قواعد الأميركيين العسكرية في مرمى صواريخه.

وكانت الحكومة الأميركية نشرت سابقاً ما قالت إنه صوراً اتخذت من الأقمار الصناعية، تظهر الدمار الذي تسبب به الهجوم على المنشأتين النفطيتين السعوديتين، بما فيها منشأة بقيق.

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، نظيره الأميركي بممارسة "أقسى درجة من الخداع" بعد فشله بممارسة "أقسى درجة من الضغوط".

وأضاف ظريف في تغريدة نشرها أمس عبر حسابع في تويتر أن واشنطن وحلفاءها عالقون في اليمن، لأنهم توهّموا أن التفوق العسكري سيقودهم إلى انتصار عسكري.

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