مقتل 6 جنود في هجوم شنّه عناصر بوكو حرام في شمال الكاميرون

أعلنت السلطات الكاميرونية يوم أمس الأحد مقتل ستة جنود في هجوم شنّه عناصر جماعة بوكو حرام في شمال الكاميرون يوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول.

وأصيب تسعة آخرين بجروح في الهجوم الذي استهدف موقعًا عسكريًا في منطقة بحيرة تشاد، وفق ما أفاد مسؤولان في الإدارة المحلية وضابط في الجيش في حديث لوكالة "فرانس برس".

وقال أحد المسؤولين، إن خمسة جنود قتلوا أثناء الهجوم بينما توفي السادس متأثراً بجروحه الأحد.

وأكد المسؤولون الثلاثة أن المهاجمين كانوا من عناصر بوكو حرام.

وتقع منقطة الهجوم بالقرب من الحدود مع نيجيريا. هذا وبتاريخ 10 حزيران/يونيو، قتل 17 جندياً من الكاميرون في هجوم وقع في المنطقة ذاتها.

وأسفر تمرد المقاتلين المتطرفين الذي بدأ في العام 2009 عن مقتل أكثر من 27 ألف شخص ونزوح نحو مليونين بينما امتد لدول مجاورة وتسبب بأزمة إنسانية.

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