مصر: إن كنت تعاني من آلام الظهر.. فيمكنك علاجه بتقنية "التدليك الناري"

اختار المدلك المصري، عبد الرحيم سعيد، البالغ من العمر 35 عاما أن يلعب النار، حين قرر الإقدام على طريقة فرعونية قديمة لعلاج آلام الظهر والمفاصل.

بعد حصوله على شهادات في التدليك من المغرب ومن مصر، قرر عبد العزيز العمل في منتجع صحي بسيط بدلتا النيل في محافظة الغربية .

طريقة العلاج تعرف باسم التدليك بالنار، ولكن في الحقيقة الشاب المصري لا يستخدم النار فقط في علاجه لمرضاه، بل يلجأ أيضا لنشارة الأخشاب وزيت البابونج الطبيعي.

كيف يتم عمل التدليك بالنار؟

يقوم عبد العزيز بفرش نحو ثلاث مناشف فوق ظهر المريض، وفوق الغطاء الأخير يصب المدلك مقدار محدد من الكحول القابل للاشتعال ثم يقوم بإشعال المنشفة أو الغطاء وينتظر دقيقة قبل أن يطفئ النار ليتبع بعدها البروتوكول العلاجي القديم.

التدليك بالنار يشبه إلى حد كبير طريقة العلاج بالحجامة، ولكنها تعمل على الوقاية من العديد من الأمراض.

وقال سعيد إنه لا يستطيع استخدام هذه التقنية مع الأشخاص الذين يعانون أصلا من ارتفاع ضغط الدم أو الفشل الكلوي أو الهيموفيليا. وأضاف أنه تدرب على يد خبير في تقنية "المناشف النارية" في المملكة المغربية.

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