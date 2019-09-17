قيس سعيد: التونسيون قاموا بثورة في إطار الدستور ووجهوا رسالة واضحة

في شقة صغيرة بالعاصمة التونسية حيث مقر حملته الانتخابية، يستقبل المرشح قيس سعيد الصحافيين. يستشهد بكبار الفلاسفة ويبتسم بين الفينة والأخرى ويطرح مفاهيم معقدة.

واعتبر هذا الاكاديمي المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس بعد جولتها الاولى الأحد التي تصدر نتائجها، إن الناخبين قاموا بـ "ثورة شرعية".

وأضاف: "وجه الناخبون رسالة واضحة وجديدة تماماً. لقد قاموا بثورة في نطاق الشرعية، ثورة في إطار الدستور. يريدون شيئاً جديداً. نحتاج فكراً سياسياً جديداً. وأنا اليوم في المرتبة الأولى لأني لم أقم بحملة انتخابية تقليدية، قمت بحملة تفسيرية تتمحور حول الوسائل القانونية (الدستورية) التي تتيح للشبان تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم، وأن يكونوا أفراداً يمارسون سيادتهم كل يوم".

وأكد سعيد على أن "المشكلات الاجتماعية لن تحل بالسلطة المركزية. ستكون قضية الشعب الذي سيجد الحلول. أنا لا أبيع برنامجاً، على المواطنين تحديد البرنامج والخيارات الكبرى لتجاوز البؤس. يجب أن ينبع ذلك منهم".

وفي سبيل تشجيع الشباب قال سعيد إن "في سيدي بوزيد والقصرين (مناطق مهمشة في وسط تونس الغربي) بإمكان الشبان أن يحددوا برنامجهم انطلاقاً من مشاغلهم ومعيشهم اليومي. لديهم حلول. سيكون المجتمع المدني الفاعل الرئيسي. نحتاج تنظيماً سياسياً وإدراياً جديداً يتمحور حول الديمقراطية المحلية ويكون عماده المجالس المحلية مع أعضاء منتخبين يمكن إقالتهم أثناء ولايتهم".

وعرف سعيد بأن له بعض الآراء المحافظة والمتشددة بخصوص بعض الملفات، وعن هذا يقول: "تونس كانت دائماً بلداً منفتحاً وهي مجتمع معتدل. أنا منفتح على كافة الأفكار الحداثية. يمكن أن نتحاور. مثلاً عقوبة الإعدام (التي كان سعيد قد أيدها) حولها نقاش قديم جداً لكنها ليست أولويتنا. النقاش سيستمر بالتأكيد. ما يهمني هو أن نبحث معاً في كيفية القضاء على الجريمة".

وتصدر سعيد نتائج الانتخابات المبكرة بحسب نتائج استطلاعات الرأي للدور الأول، وبهذا سينتقل إلى الدور الثاني مع المرشح نبيل القروي، الموقوف حالياً على خلفية اتهامات بالفساد، والذي حل ثانياً.

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