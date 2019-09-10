رئيس الاتحاد الفرنسي يطلب عدم تعليق المباريات عند إطلاق هتافات ضد المثليين

أعلن رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غرايت اليوم الثلاثاء، أنه على حكام المباريات الدوري ألا يتخذوا القرار بإيقاف المباريات عند إطلاق الجماهير هتافات مناهضة للمثليين، وأن يكملوا المباراة، بالرغم من صدور لائحة جديدة تقضي بذلك.

وكان عدد من المشجعين قد أطلقو هتافات ورفعوا لافتات مناهضة للمثلية الجنسية خلال مباراتين في نيس وميتز ضمن بطولة دوري الدرجة الأولى في فرنسا، مما دفع الحكم إلى إيقاف اللعب لبعض الوقت حسب القواعد الجديدة التي اعتمدها الإتحاد الفرنسي هذا الموسم.

وقال لوغرايت الذي لا يملك حق نقض اللائحة في مقابلة أجراها مع إذاعة "فرانس إنفو"، إن إتحاده سوف يعمل للحيلولة دون حدوث احتجاجات مسيئة للمثليين، ومضى مؤكدا معارضته الكاملة لإيقاف المباريات.

وأضاف أنه حان الوقت لكي يلعب منتخب بلاده في الجزائر، وذلك ردا على احتمال أن يحل المنتخب الفرنسي بطل العالم ضيفا على نظيره الجزائري بطل إفريقيا في لقاء ودي العام المقبل.

وكشفت الإذاعة أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عرض على نظيره الفرنسي تنظيم مباراة بين منتخبي بلادهما العام المقبل في وهران، ما سيشكل سابقة لأنها ستكون المرة الأولى التي تلعب فيها فرنسا على الأراضي الجزائرية.

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