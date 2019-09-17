وزير الطاقة السعودي: إنتاج المملكة النفطي سيعود إلى طبيعته نهاية الشهر الحالي

أكد وزير الطاقة السعودي أن إنتاج المملكة من النفط سيعود الى طبيعته بحلول نهاية الشهر الحالي، بعدما أثرت هجمات السبت الفائت على منشأتين تابعتين لأرمكو على الإنتاج بشكل كبير.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر صحافي إن إنتاج السعودية سيبلغ عتبة 11 مليون برميل يومياً في نهاية أيلول/سبتمبر و12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وشدد بن سلمان على أن السعودية التي تمثل اكبر مصدر للنفط عالمياً ستحافظ على إمداداتها للأسواق خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر حيث من المتوقع أن يبلغ الإنتاج 9.89 مليون برميل يومياً.

وقال وزير الطاقة الجديد أن السعودية يجب أن تتخذ إجراءات جذرية لمنع هجمات جديدة. ورداً على سؤال حول تقدير السعودية لهوية المهاجمين، قال بن سلمان "لا نعرف بعد من يقف وراء الهجمات على أرامكو".