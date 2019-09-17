شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس أعمال شغب وعنف أثناء مظاهرة للمعلمين احتجاجاً على الأجور خرجت يوم الإثنين 16 أيلول/ سبتمبر.

وتدخلت قوات الأمن لفض اشتباكات تخللت المظاهرة، التي شهدت كذلك إطلاق رصاص ناحية المتظاهرين.

ويظهر في لقطات فيديو وثقت جانباً من الاحتجاج أشخاصاً يشتبكون بالأيدي ويقومون بضرب بعضهم بعنف بما في ذلك سيدات تلقين الكثير من اللكمات والضربات.

قالت حكومة فنزويلا الإثنين إنها تقوم بدراسة إرسال بعض مشرعيها مرة أخرى إلى جمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، والتي يعتبرها الرئيس

نيكولاس مادورو مؤسسة غير قانونية، كجزء جديد من محادثات مع فصيل واحد من المعارضة.

وتشهد البلاد أزمة سياسية واقتصادية خانقة، تسببت بتردي الأوضاع المعيشية للفنزويليين وهجرة أعداد كبيرة منهم، ليأتي الصراع بين الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس رئيس الجمعية الوطنية المعارض خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً في كانون الثاني/ يناير، ويصب زيتاً على نار المعاناة.

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