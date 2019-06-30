فنزويلا: استئناف المفاوضات بين حكومة مادورو والمعارضة

تستأنف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وفريق زعيم المعارضة خوان جوايدو المفاوضات في محاولة للتوصل لحل للأزمة التي تشهدها البلاد وذلك حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين يوم السبت.

وقال الثلاثة لرويترز إن كلا الجانبين لم يقرر بعد ما إذا كان سيجري المحادثات في أوسلو حيث عقدت المحادثات السابقة أم في باربادوس.

وقال اثنان من الثلاثة إن المحادثات ستبدأ هذا الأسبوع.

وشجعت الحكومة النرويجية الطرفين على الاجتماع في أوسلو في مايو أيار ولكنهم لم يتمكنا من التوصل لأي اتفاق لحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي أجبرت أكثر من أربعة ملايين فنزويلي على الهروب للخارج.

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