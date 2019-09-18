روحاني: هجوم "اليمنيين" على موقعي أرامكو بمثابة "تحذير" للرياض

أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن استهداف "اليمنيين" منشأتي نفط في السعودية يعد بمثابة "تحذير" للمملكة من إمكانية شن حرب على نطاق أوسع رداً على العملية العسكرية التي تقودها الرياض في اليمن.

وقال روحاني في تصريحات نُشرت على حساب الحكومة الإيرانية على "تويتر"، "اليمنيون (...) لم يستهدفوا مستشفى أو مدرسة ولا سوقًا في صنعاء. استهدفوا موقعًا صناعيًا (...) ليحذّروكم".

وأضاف موجهًا خطابه على ما يبدو لحكّام السعودية التي أنفقت مليارات الدولارات على الأسلحة الأميركية: "تعلّموا الدروس من هذا التحذير وخذوا بعين الاعتبار إمكانية اندلاع حرب في المنطقة".

وأعلن الحوثيون الموالون لإيران مسؤوليتهم عن الهجمات لكن مسؤولاً أميركيًا قال الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصلت إلى أن صواريخ كروز إيرانية استخدمت في العملية.

وأفادت السعودية المنخرطة في حرب باليمن منذ خمس سنوات أن الأسلحة التي استخدمت كانت إيرانية الصنع، لكنها لم تشر مباشرة بإصبع الاتهام إلى الجمهورية الإسلامية.

ونفت طهران مراراً اتهامات واشنطن والرياض بأنها تزوّد الحوثيين بالسلاح.

وتسببت هجمات السبت على معمل معالجة النفط في بقيق التابع لمجموعة أرامكو العملاقة وحقل خريص النفطي بخفض إنتاج المملكة بمقدار النصف.

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