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أستراليا

فيديو: الشرطة الأسترالية توقف ماليزيين بتهمة تهريب طن من المخدرات

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بقلم:  يورونيوز 
صورة للمخدرات المضبوطة نشرتها قوات حرس الحدود الأسترالية
صورة للمخدرات المضبوطة نشرتها قوات حرس الحدود الأسترالية -
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أسوشييتد برس
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أوقفت الشرطة الأسترالية، الإثنين الفائت، رجلين من الجنسية الماليزية، وأضحت أن إيقافهما تمّ بعد ضبطهما خلال عملية نقل أكثر من طنّ من المخدرات إلى مستودع في مدينة سيدني.

وقال جون فليمينغ، أحد المسؤولين في جهاز قوات الحدود، التابع لوزارة الداخلية، إن الجهاز شكك في شحنة حاويات كانت تنقل بحراً، آتية من الصين، منذ العاشر من أيول/سبتمبر.

وبعد تنفيذ مداهمة، لاحقاً، تبين أن إحدى الحاويات التي كانت محملة بالأثاث والمفروشات، احتوت على كمية كبيرة من المخدرات، تحديداً مادة الإفدرين التي تستخدم في تركيب أنواع معينة من المخدرات.

وكان هناك، بحسب الأمن الأسترالي 127 صندوقاً من المخدرات في الشحنة (شاهد الفيديو أعلاه). وقامت الشرطة إثر ذلك باعتقال رجلين من الجنسية الماليزية، يبلغ عمر الأول 22 عاماً والثاني 63، إذ كانا ينتظران وصول الشحنة إلى سيدني.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس