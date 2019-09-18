شاهد: سيارة تخترق بهو فندق ترامب بلازا في نيويورك

أصيب 3 اشخاص على الأقل بعدما اخترقت سيارة مرسيدس سوداء بهو فندق ترامب في نيو روشيل، بنيويورك مساء الثلاثاء.

الحادث وقع حوالي الساعة 8.40 مساءً بالتوقيت المحلي (0040 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء) و أشار شاهد عيان أن سائق السيارة أيضاً أصيب لكنه خرج من سيارته بعد الحادث وجلس على أريكة ولم يقل شيئا. كما أصيب شخصان كانا في بهو الفندق.

هذا و حضرت الشرطة وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادثة للتحقيق في أسباب وقوعها فيما يرجّح أنها كانت مجرد حادثة عادية دون أي دوافع سياسية او ما شابه.

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