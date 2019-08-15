قالت الشرطة البريطانية أن رجلا أصيب بجروح خطرة بعد تعرضه لعملية طعن الخميس بالقرب من مقر وزارة الداخلية في وسط العاصمة لندن. وأضافت الشرطة في سلسلة من التغريدات على صفحتها في موقع تويتر أنه "تم القبض على رجل للاشتباه في تسببه بضرر جسدي خطير ونقل إلى مركز للشرطة". واستبعدت الشرطة البريطانية أن تكون واقعة الطعن هذه مرتبطة بعمل إرهابي وقالت إنه لا توجد أي مؤشرات تدل على أن هذا الحادث يعد عملا إرهابيا. وأضافت متحدثة باسم الشرطة أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث له صلة بوزارة الداخلية.
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الشرطة البريطانية تقول إن واقعة طعن حدثت خارج مقر وزارة الداخلية في لندن ولا مؤشرات على عمل إرهابي
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