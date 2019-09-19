رسوم هزلية لتان تان ينتظر بيعها في مزاد في فرنسا بأكثر من 400 ألف يورو

ينتظر أن يتم بيع رسوم هزلية لتان تان من إنجاز "هيرجي" تعود إلى 1942 بملغ يزيد عن 400 ألف يورو في مزاد علني في باريس. ويتضمن العمل الفني ثلاث ورقات من الرسوم الهزلية من قصة "النجم الغامض".

ورسم العمل بالحبر الصيني وكان أول تصميم لسلسلة تان تان، التي كانت ستطبع على ورق أكثر سمكا، بسبب النقص في الورق إبان الحرب العالمية الثانية.

إلى ذلك سيحصل المشتري على ميزة إضافية مع الرسم، وهي آثار لدم هيرجي الذي تقاطر بعضه على الورقة المرسومة، بعد أن جرح نفسه ببركار على طاولة التصوير.

وكانت الأعمال التي تحوم حول شخصية تان تان حطمت الرقم القياسي لمبيعات الرسوم الهزلية، فقد بيعت صفحة تعود إلى سنة 1954 من كتاب "مستكشفون على القمر"، بقيمة 1.55 مليون يورو، في مزاد سنة 2016.

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