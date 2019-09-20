رئيس بلدية فرنسية يصدر مرسوما لإجبار السكان على الفرح ومنع الموسيقى الحزينة

أصدر فريدي ريفو، رئيس بلدية إيسار-أن-بوكاج في غرب فرنسا مرسوما رسميا، يدعو فيه مواطني البلدة إلى الفرح وذلك من "خلال الضحك 3 مرات في اليوم على الأقل" في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول.

كما نشر المرسوم أن الأسبوع المخصص للسعادة والذي سيبدأ في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول إلى 11، يحمل عنوان "مدينة سعيدة".

كما تناول المرسوم مخاطر وسرعة انتشار المشاعر السلبية والحزينة خصوصا عندما يبدأ فصل الخريف وتبدأ أشعة الشمس بالتراجع تدريجيا.

وتأتي هذه المبادرة في محاولة لمجابهة الاكتئاب ومشاعر الحزن وذلك بمنع الموسيقى الحزينة، إضافة للأفلام والكتب الدرامية خصوصا تلك التي تسبب الحزن.

ويقول ريفو لفرانس برس أن "هناك الكثير من الكآبة في فرنسا"

جدير بالذكر أن هناك حوالي 7 في المائة أي حوالي ثلاثة ملايين فرنسي كانوا قد فكروا بالانتحار خلال عام 2017 بحسب راديو الفرنسي الرسمي.

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