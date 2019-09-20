قضت محكمة عسكرية في لبنان ببراءة عامر خيّاط، وهو مواطن أسترالي لبناني كان متهماً بالتخطيط لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران انطلقت من سيدني إلى أبوظبي قبل عامين.

وفي مقابلة أكدت محامية عامر خيّاط جوسلين أديب الراعي أن موكلها قد تمت تبرئته يوم الأربعاء.

و كان خيّاط محتجزا في سجن رومية في بيروت بتهمة التخطيط مع إخوته لتفجير الطائرة الأسترالية التي كان على متنها 400 راكب، مستخدمين قنابل مخبأة داخل دمية باربي ومفرمة لحم.

من جهته رفض خياط التهم، مؤكدا أنه ليس لديه أي فكرة عن المخطط.

وقد أطلق سراح خياط يوم الجمعة ليصرح بعدها مباشرة أمام الكاميرات إنه سيعود إلى أستراليا، واصفاً إياها بأنها "بلده الحقيقي، وليس لبنان".

احتُجز خيّاط في سجن رومية ببيروت منذ صيف عام 2017 بعد أيام من إحباط السلطات الأسترالية لإسقاط الطائرة في عام 2017. كما يحاكم اثنان من إخوة خياط في أستراليا بتهمة التخطيط للهجوم.

للمزيد على يورونيوز:

الإفراج عن أمريكي أسود قضى في السجن 36 سنة لأنه سرق.. 50 دولارا من مخبز!

ليس لدينا كوكب آخر.. مدن أستراليا تفتتح إضراباً عالمياً ضد التغير المناخي