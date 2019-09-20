قال علماء إسرائيليون إنهم أعادوا تكوين بنية جسم بشري يعود إلى ماقبل التاريخ، مستعملين حمضا نوويا وجدوه في عظم فتاة تبلغ 13 سنة وقد توفيت قبل 70 ألف سنة.

ولا يعرف الكثير عن إنسان دينيسوفا الذي كان قريبا من الإنسان البدائي من فصيلتنا، وقد اكتشف وجوده منذ وقت وشيك، وأثار الاكتشاف دهشة العلماء عبر أنحاء العالم.

فقد اكتشف الاثبات الأول بشأن دينيسوفا سنة 2008 في كهف في سيبيريا، واليوم يضم الاكتشاف ثلاثة أسنان وعظما وفكا سفليا. وكانت هذه المواد كافية بالنسبة للعلماء حتى يقوموا بتصوير بنية جسم كامل لإنسان دينيسوفا.

واستطاع العلماء تطوير تكنولوجيا لفك شفرة الحمض النووي القديم، والأهم من ذلك نشاط الجينات. ويمكن للحمض النووي ان يحدد لون بشرة إنسان دينيسوفا القاتمة ولون العينين وكذلك الشعر.

ولكن من خلال إعادة رسم نموذج نشاط الجينات، فإنها يمكن ان تدل على مدى علاقة تلك الانواع بالإنسان الحديث أو البدائي. وقد استطاع العلماء تحديد 56 خاصية معظمها في العظم.

واستطاع العلماء أن يعيدوا إنتاج بنية لجسم إنسان دينيسوفا بمستوى من الدقة يعادل 85%، ما يجعله منذ الوهلة الأولى يظهر شبيها بالإنسان الحديث، ولكن الفوارق واضحة إذا تمعنا فيها من قرب.

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