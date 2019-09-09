مصر: افتتاح مقبرتين أثريتين بالأقصر يعود تاريخهما إلى عصر الرعامسة

تم افتتاح مقبرتين أثريتين يعود تاريخهما إلى عصر الرعاسمة بمعبد خنسو اليوم الأحد 8 سبتمبر/أيلول في منطقة ذراع أبو النجا في البر الغربي في الأقصر، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، ووزير الأثار المصري خالد العناني، وتوماس غولدبيرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

المقبرة الأولى التي تم افتتاحها في المكان هي "تي تي 159" وتعود إلى "رعيا" الكاهن الرابع لآمون، من الأسرة التاسعة عشرة، والأخرى تحمل الرقم "تي تي 286" ، وتعود إلى "نياي"، وكان كاتب المائدة في عصر الرعامسة، أي من الفترة الممتدة بين 1292 - 1077 قبل الميلاد، بحسب وزيري.

ووفقًا للمتحدث باسم السفارة الأمريكية، فقد ساهمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ يصل إلى 35 مليون جنيه مصري أي نحو مليوني دولار أمريكي لإعادة ترميم مقبرتين في ذراع أبو النجا التي تقع على البر الغربي لنهر النيل في مدينة طيبة القديمة أو الأقصر، وثمانية مقاصير في معبد خونسو في الكرنك، من خلال مدارس ترميم ميدانية.

وكان المصري القديم يستخدم هذه المنطقة، كمدينة جنائزية في الأسرة السابعة عشر.

ومنذ عام 1995، قدمت الولايات المتحدة ومن خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 100 مليون دولار أمريكي (90 مليون يورو) لتنفيذ المشاريع ثقافية في جميع أنحاء مصر.

وأشاد غولدبرجر بالشراكة الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر، وقال إن الاستثمارات الأمريكية في المشروعات في جميع أنحاء مصر "ساهمت في التفاهم والتعاطف والشعور المشترك بين الأميركيين والمصريين".

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